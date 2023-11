Pallanuoto: Euro Len Cup, Ortigia-Trieste 11-14

Sconfitta casalinga per 11-14 nella partita disputata alla piscina comunale di Nesima a Catania per l'Ortigia Siracusa contro Trieste. Nella penultima giornata del Gruppo D della fase a gironi di Len Euro Cup la squadra allenata da Stefano Piccardo si ritrova quasi fuori dalla competizione europea. Se i greci del Panionios batteranno o pareggeranno contro i montenegrini del Primorac nella partita che si disputerà stasera i siracusani sarebbero già metematicamente fuori. In caso di vittoria del Primorac ai tempi regolamentari l'Ortigia si giocherebbe tutto all'ultima giornata proprio nello scontro diretto di Kotor, dovendo però sperare che il Panionios contemporaneamente non vinca contro Trieste.

"I nostri avversari oggi hanno giocato una grandissima partita - ha detto l'allenatore dell'Ortigia Stefano Piccardo - hanno meritato la vittoria. Questo è il primo anno che usciamo dalle coppe in maniera così anticipata. Indipendentemente dalla difficoltà del girone e dal fatto che il nostro cammino in Europa quest'anno ha avuto molti problemi, anche dal punto di vista della presenza dei giocatori, credo però che a noi, in certi momenti, manchi un po' di statura morale. E questo è un lavoro che va fatto nel corso dell'anno, perché arriviamo a certi appuntamenti, nei quali non dovremmo sbagliare, e puntualmente sbagliamo".

Nemmeno il tempo di metabolizzare la sconfitta che sabato l'Ortigia tornerà in vasca per la partita di campionato contro Posillipo. "Ora andiamo a casa - ha detto Piccardo - domattina ci vedremo e intanto penseremo a come partire per Napoli, visto che ci sono problemi di voli. Prima risolviamo questi aspetti pratici, poi avremo modo di parlare con la squadra e di preparare la gara contro i nostri prossimi avversari".



