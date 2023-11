Manto stradale cede per la pioggia, ruota di un'auto nella buca

A causa della pioggia l'asfalto ha ceduto in un tratto di via Sampolo, all'angolo con via Vaccarini, Palermo, inghiottendo la ruota di una Fiat Punto parcheggiata. Per liberare l'auto è stato necessario l'intervento di un carro attrezzi. Il tratto è stato transennato e sono intervenuti gli agenti della polizia municipale.

"Da tempo c'era una piccola buca - racconta un residente - che era stata riempita con bitume. Con il passare dei giorni il livello si è abbassato e stanotte, complice il forte temporale, il manto stradale ha ceduto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA