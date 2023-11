Due incidenti a Palermo, è caccia a pirati della strada

Gli agenti della polizia municipale stanno cercando due pirati della strada che hanno provocato due incidenti e sono fuggiti via a Palermo.

Nel primo scontro un automobilista ha travolto uno scooter e un pedone in via Duca della Verdura, all'altezza dell'Istituto tecnico industriale Vittorio Emanuele III. L'impatto si è rivelato violento, al punto da fare sbalzare dalla sella un diciottenne che era alla guida di un Piaggio Beverly. Coinvolto anche un ragazzo di venticinque anni che in quel momento stava attraversando. Chi era alla guida dell'auto non si è fermato a prestare soccorso e si è dato alla fuga, lasciando i due feriti sull'asfalto. I sanitari li hanno trasportati in codice rosso all'ospedale Villa Sofia, dove sono stati ricoverati.

Il secondo incidente ai danni di un pedone investito in via Ernesto Basile. Un uomo di 32 anni è stato soccorso e trasportato all'ospedale Civico. Anche in questo caso il mezzo che lo ha investito è fuggito via. Gli agenti stanno cercando le immagini di videosorveglianza per ricostruire quanto successo e risalire al pirata della strada.



