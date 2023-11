Cassa dottori commercialisti, oltre 4mila iscritti in Sicilia

Sono 4.089 gli iscritti siciliani alla Cassa dottori commercialisti, ovvero il 5,7 per cento del totale dei professionisti italiani associati all'Ente di previdenza e assistenza di categoria. Tra il 2021 e il 2022, si è registrata una crescita dell' 1 per cento in linea con il dato regionale e nazionale. I giovani under 40 rappresentano il 18,5 per cento della platea, una percentuale inferiore al dato italiano (21,1 per cento). Le donne sono il 29 per cento del totale, un valore inferiore a quello nazionale (33,3 per cento).

Nel corso del 2022, la Cassa dottori commercialisti ha erogato contributi di assistenza ordinaria per un totale di oltre un milione di euro. Questi dati sono stati illustrati nel corso del "Previdenza in tour" che si è svolto stamane al Castello Maniace di Siracusa.

I redditi e i volumi d'affari dichiarati nel 2022 in riferimento al 2021 per i dottori commercialisti siciliani sono in crescita rispetto all'anno precedente. Nel dettaglio, il reddito medio si attesta a oltre 41 mila euro rispetto ai quasi 37 mila dell'anno precedente (+13,1 per cento) e un volume d'affari che ha raggiunto oltre 64 mila euro rispetto ai quasi 57 mila euro dichiarati nel 2021 (+13,7 per cento). Il dato è emerso oggi a margine dell'incontro a Siracusa del Previdenza in tour della Cassa dei dottori commercialisti.



