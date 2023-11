Azienda Misilmeri distrutta da rogo, riapre dopo 13 mesi

Tredici mesi fa un grande rogo distrusse l'azienda davanti gli occhi atterriti dei lavoratori e di una decina di clienti, lasciando di sasso un'intera comunità a Misilmeri (Pa) sconvolta e preoccupata per l'ipotesi che si potesse trattare di un'azione dolosa, ma poi i rilievi accertarono che le fiamme erano state scatenate da un corto circuito.

Domani la famiglia Villafranca, dopo oltre un anno di sacrifici, riapre la propria attività sotto l'insegna "La bottega dei sapori": rientrano quattro dei dieci dipendenti che il 16 ottobre del 2022 persero il lavoro, gli altri sei riuscirono a ricollocarsi nei mesi successivi all'incendio. Tra i più felici per avere riavuto il posto c'è il lavoratore che fu costretto a emigrare in Germania per continuare a sostenere la propria famiglia, per lui un ritorno a casa. "E' stata dura, ma ce l'abbiamo fatta - dice l'imprenditore Antonino Villafranca - Quell'incendio mandò in fumo dieci anni di vita. Non ho mai pensato di mollare neppure davanti ai cumuli di cenere, mi sono messo subito al lavoro per ripartire perché sentivo la responsabilità di dieci famiglie".

I danni furono ingenti, oltre 600 mila euro. Per rimettere in piedi l'attività, l'imprenditore ha investito quasi 800 mila euro, ricorrendo al credito bancario, perché l'assicurazione ha rimborsato solo una piccola quota. Grazie al bonus per l'industria 4.0, però ha potuto introdurre innovazioni significative beneficiando del credito d'imposta. "Ripartiamo - aggiunge - E lo facciamo con orgoglio".



