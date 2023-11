Confagricoltura, coltivazione sale diventi attività agricola

Fare diventare la coltivazione del sale attività agricola. È questo l'obiettivo di Confagricoltura che oggi alle saline Ettore e Infersa di Marsala ha presentato il progetto che si concluderà il prossimo anno a Roma con gli Stati generali delle saline marine a Roma. L'avvio del progetto è avvenuto lo scorso 27 settembre con la nascita del coordinamento tra gli imprenditori agricoli e della produzione del sale marino italiani. La collaborazione è stata dettata da molti punti in comune tra l'attività agricola e la coltivazione del sale marino. È nata un'Ats tra Confagricoltura e le società di gestione delle saline in 4 regioni italiane (Sicilia, Sardegna, Puglia ed Emilia Romagna) che sta lavorando, in collaborazione col ministero dell'agricoltura, per la definizione di una normativa mirata a far rientrare la coltivazione del sale come attività agricola.

Alla presentazione del progetto oggi sono stati presenti, tra gli altri, Sandro Gambuzza, vice presidente di Confagricoltura, il presidente regionale Rosario Marchese Ragona, Giacomo D'Alì Staiti, presidente e amministratore delegato 'Sosalt spa' e Dario Cartabellotta, direttore generale dell'assessore regionale all'agricoltura.

Oggi in Italia le saline si sviluppano su oltre 100 km quadrati di costa e conta un giro d'affari di 60 milioni di euro con 1,2 tonnellate di produzione di sale all'anno. Il sale prodotto dalle saline rappresenta il 30% dell'intera produzione italiana di sale.



