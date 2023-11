Atti vandalici a Mazara del Vallo, sindaco aumenterà controlli

Il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, "esprime indignazione e ferma condanna di fronte agli atti vandalici ripetuti che colpiscono il patrimonio pubblico della nostra città. Questi gesti irresponsabili, perpetrati da individui senza alcun rispetto per il bene comune, minano il tessuto sociale e culturale della nostra comunità".

"Assistiamo ad atti di vandalismo che non solo danneggiano la nostra città fisicamente, ma feriscono anche lo spirito di comunità che è al cuore del nostro vivere quotidiano", aggiunge.

"Condanno fermamente questi atti vandalici, perpetrati da coloro che sembrano disinnamorati del bene pubblico. Non tollereremo ulteriormente comportamenti che danneggiano il patrimonio che tutti condividiamo", prosegue il Sindaco.

Quinci assicura che saranno intensificati i controlli e gli sforzi per identificare e perseguire coloro che commettono atti vandalici.

"Non resteremo indifferenti di fronte a chi danneggia ciò che è di tutti. Collaboreremo strettamente con le forze dell'ordine e adotteremo tutte le misure necessarie per preservare la bellezza e l'integrità della nostra città", conclude.



