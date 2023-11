Sibeg e bilancio di sostenibilità, sfida carbon neutral al 2023

Diventare un'industria siciliana Carbon Neutrality entro il 2030. E' l'obiettivo di Sibeg Coca-Cola, azienda che dal 1960 produce, imbottiglia, sviluppa e distribuisce in esclusiva per la Sicilia le bevande di The Coca-Cola Company, che ha presentato il suo terzo bilancio di sostenibilità.

Due dati in particolare segnano il miglioramento: quello relativo alle emissioni dirette - in calo dell'1% - e dei rifiuti recuperati sul totale generato, che nel 2022 hanno toccato quota 99%, alzando la percentuale di un altro punto. "La nostra realtà non solo continua a crescere, ma riesce anche a migliorarsi", spiega Luca Busi, amministratore delegato dell'azienda.

La catena di fornitura segna una spesa annua complessiva in crescita nell'anno 2022: 139,5 milioni spesi, contro i 97 milioni dell'anno precedente. Un balzo del 44% che rispecchia una maggiore redistribuzione di ricchezza sul territorio, con un forte impatto economico e sociale. Anche i fornitori lungo la filiera sono aumentati, da 593 (nel 2021) a 637 (nel 2022): un + 7% che dimostra una capacità di dialogare col territorio. Poi c'è il fattore relativo alle risorse umane, da sempre punto di forza di Sibeg Coca-Cola. Con la crescita dell'occupazione da 346 a 360 dipendenti (+4%), con un supporto concreto all'economia della Sicilia, che ha sete di lavoro e che spesso non riesce a trattenere i giovani. Anche i contratti a tempo indeterminato sono aumentati del 3% in 12 mesi e le ore di formazione, che nel 2022 sono state 13.212 (+51%).

"Grazie a questo bilancio di sostenibilità, redatto da Deloitte, abbiamo ancora più chiare le nostre priorità e le sfide dei tempi - conclude Busi -, dalla transizione energetica alla competitività, passando per il know-how, l'aggiornamento e l'innalzamento delle competenze delle risorse. Non vogliamo solo continuare a riaffermare la nostra leadership, ma vogliamo fare sempre di più, convinti che la nostra visione industriale, focalizzata sull'uso consapevole ed efficiente delle risorse, possa davvero esprimere una dimensione internazionale in un territorio di grandi potenzialità".



