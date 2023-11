Premio Nicholas Green per scuole, manifestazione con vincitori

Poesie, disegni, video, spot, sulla donazione degli organi, in generale sulla solidarietà umana. Sono i lavori degli alunni e studenti della provincia di Palermo che hanno vinto il premio istituito dalla Regione siciliana intitolato a Nicholas Green e premiati oggi in una manifestazione al liceo classico Vittorio Emanuele II, nel capoluogo. Hanno partecipato tra gli altri l'assessore comunale all'Istruzione Aristide Tamajo, il dirigente dell'ufficio scolastico regionale Luca Gatani, il rappresentante dell'Aido Marcello Pera, dirigenti scolastici e docenti. L'assessore ha ribadito che uno dei sei asili che saranno realizzati a Palermo sarà intitolato al sacrificio di Nicholas Green.

Il bando, dedicato al bambino statunitense di 7 anni ferito da alcuni rapinatori con colpi di pistola sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria il 29 settembre 1994 e morto a Messina l'1 ottobre 1994 e i cui genitori Reginald e Margaret decisero di donare gli organi, prevedeva la partecipazione di studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado con tre premi da 350, tre da 565 e tre da 700 euro.

Hanno vinto i premi: per la scuola primaria Syria Castiglione e Chiara Gurrera, della scuola Francesco Saverio Cavallari di Palermo; Alessia Impeduglia, Jasmine Gagliano dell'istituto comprensivo di Partinico Casa del fanciullo; per la scuola secondaria di primo grado Melissa Leggio della Casa del fanciullo di Partinico; Alessia Biondo, Virginia Farkas e Vittoria Longo della scuola media Publio Virgilio Marone di Palermo; Giulia Geloso, Melissa Leggio, Nicole Lo Cascio, Alessio Lo Cricchio, Greta Marocco, Benedetto Milazzo, Emma Virga, Roberta Pedalino, Chiara Bonafede, della Casa del fanciullo; per la scuola secondaria di secondo grado Rosanna Barberi Frandanisa, Chiara Maria Palandro e Alessandra La Placa tutti del liceo Vittorio Emanuele II.



