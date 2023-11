'Politiche della comunità', congresso studi semiotici a Roma

Il 51 esimo congresso dell'associazione italiana Studi Semiotici il cui tema sarà "Come vivere insieme. Politiche della comunità e collettivi digitali" si terrà a Roma dal 23 al 25 novembre prossimi.

Quest'anno il congresso è stato organizzato in collaborazione con Fedros, la Federazione Romanza di Semiotica. Per la prima volta le tre giornate saranno ospitate da tre università di Roma, la "Sapienza", la Luiss Guido Carli e la Lumsa. Il convegno sarà l'occasione per riflettere le questioni riguardanti le logiche, gli effetti e le eventuali conseguenze delle forme di convivenza di molteplici comunità. Tematiche che favoriranno il dialogo tra discipline impegnate nell'analisi dei fenomeni sociali e degli avvenimenti accaduti negli ultimi anni, come la pandemia o le continue conseguenze della crisi climatica. Sono previste 7 relazioni di semiologi provenienti da 4 diversi Paesi del mondo e ben 96 comunicazioni che si interrogheranno sull'importanza oggi di ritracciare nuove connessioni, rinnovate relazioni e forme di condivisione sociale. In particolare, durante le varie giornate il tema sarà inquadrato in diverse dimensioni sociali, come "le vite digitali" o i "riti collettivi" o ancora "la dimensione del gusto", che ricorda Gianfranco Marrone, professore ordinario di Semiotica nell'Università di Palermo, dimensione quest'ultima in cui "le comunità e le organizzazioni sociali riflettono la propria struttura, da cui discende una più generale concezione dell'esperienza collettiva". I lavori si apriranno giovedì mattina alle 10 al centro congressi della Sapienza.

Interverranno Alberto Marinelli, Direttore del Dipartimento Coris Isabella Pezzini, Presidente di Fedros - Federazione Romanza di Semiotica e Dario Mangano, Presidente Aiss.



