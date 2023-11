Non salta prima "Capuleti e Montecchi" al Massimo di Palermo

Andrà in scena regolarmente la prima dello spettacolo "I Capuleti e i Montecchi" che domani sera inaugura la stagione operistica del teatro Massimo di Palermo, nonostante lo sciopero proclamato dai lavoratori del sindacato Fials Cisal. E' quanto si apprende negli ambienti del Teatro Massimo. I dipendenti e le maestranze delle altre sigle sindacali non hanno infatti aderito alla manifestazione nazionale di protesta indetta dalla Fials Cisal per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro. L'opera di Vincenzo Bellini, diretta da Omer Meir Wellber con la regia del coreografo Idan Cohen, andrà dunque in scena regolarmente a differenza di quanto avvenuto il 24 ottobre scorso con la prima del Don Giovanni diretto da Riccardo Muti.





