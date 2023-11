Le imprese culturali una realtà economica per l'Italia

Le imprese culturali hanno ora un volto che ne rivela una interessante dimensione economica. Lo delinea la mappa descritta da un "Atlante delle imprese culturali e creative" edito da Treccani e presentato a Palazzo Reale dalla Fondazione Federico II.

"L'Atlante offre una fotografia inedita di una realtà che non è solo la cartolina del Belpaese. Ma è il frutto del lavoro e dei mestieri che hanno attraversato borghi e città borghi e ci hanno regalato bellezze che sono state faro di civiltà", dice Roberto Grossi, direttore scientifico della pubblicazione. "Ne viene fuori - aggiunge - una rete di imprese che rappresentano il 5 per cento di tutta l'occupazione e il 5 per cento del pil del Paese". Gli occupati sono circa 830 mila, e già questo dato è indicativo del valore aggiunto di queste attività. "Producono una ricchezza difficile da stimare - osserva Patrizia Monterosso, direttore generale della Federico II - in quanto alimenta no processi di inclusività, socialità, democrazia".

Anche la Sicilia si rivela una "terra fertile" dove le imprese culturali sono numerose, anche se si tratta di iniziative di piccole dimensioni. Lo sottolinea Alessandro Rinaldi del centro studi Tagliacarne: "In Sicilia le presenze più significative riguardano imprese collegate alla valorizzazione dei beni culturali, alle arti visive, all'editoria e stampa e all'artigianato artistico. E queste realtà sono concentrate soprattutto a Palermo e Catania. Più basse le incidenze nei settori creativi come comunicazione, pubblicità e soprattutto design. Basso anche il tasso di occupazione: in media due dipendenti per ogni impresa mentre il dato nazionale è di 3,2 dipendenti.

Oltre a quelli tradizionali l'Atlante prende in considerazione nuovi settori: il paesaggio, i festival, l'enogastronomia, l'alta formazione artistica. Vengono poi analizzate le realtà trasversali, che svolgono un lavoro a supporto di altre imprese sui temi della rigenerazione urbana e della salvaguardia ambientale.

L'Atlante analizza dal basso questa realtà, traccia confini con le risposte della politica e dell'economia e cerca di evitare che elementi rigidi possano essere il metro di giudizio nell'erogazione di finanziamenti pubblici.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA