Crollo calcinacci in palazzo ex Eas a Palermo

Crollo la scorsa notte di calcinacci in via Impallomeni, nel palazzo che si trova a fianco del Tribunale, che fino a qualche tempo fa ospitava gli uffici giudiziari e dove, al pian terreno, si trova un ufficio postale.

L'edificio è vuoto ed era in fase di ristrutturazione. I calcinacci sono caduti sull'impalcatura che, a sua volta, è crollata per strada. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la strada, molto frequentata di giorno, e hanno provveduto a recintare una grande area.

L'ufficio postale stamattina è rimasto chiuso e, al momento, non si sa quando riaprirà. Il crollo è avvenuto nella notte, quando nessuno passava dalla strada.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA