Mostra di Anna Kennel al Palazzo Panitteri di Sambuca

Una mostra della pittrice Anna Kennel intitolata "Rispettare il passato Preservare il futuro" sarà inaugurata venerdì 24 novembre al Museo Archeologico di Palazzo Panitteri a Sambuca di Sicilia, alle ore 17. La personale, con una quindicina di opere dell'artista, potrà essere visitata fino al 6 gennaio 2024 (9-13 15,30-19.30 escluso il lunedì).

"Da siciliana e da artista mi lusinga - commenta Anna Kennel - che il comune di Sambuca di Sicilia mi stia concedendo la possibilità di esporre all'interno di Palazzo Panitteri, sede del Museo Archeologico dove sono raccolti pregiati reperti greco-punici, provenienti dal sito archeologico di Monte Adrone.

Per tutto ciò desidero ringraziare il Sindaco Giuseppe Cacioppo e tutti coloro che hanno creduto e portato avanti questo progetto dove, arte antica e contemporanea, si fondono insieme continuando a tenere saldo quel filo conduttore che, tra ieri e oggi, mai si spezzerà nella storia dell'arte".

L'inconfondibile nitore del segno grafico di Anna Kennel, l'estrema precisione nel delineare e dare forma al proprio immaginario, l'armoniosa raffinatezza nell'orchestrare e amalgamare le cromie, l'adesione programmatica e incondizionata del verbo figurativo, l'approccio quasi scientifico e sentitamente ecologista al mondo naturale sono tutte caratteristiche fondamentali e costitutive di un modo assolutamente "classico" di considerare il proprio ruolo di artista. Anna Kennel ama il mondo naturale e ne canta l'incommensurabile bellezza ma ciò senza mai incorrere nella fuga dal reale e ancor meno senza indulgere ad artifici di retorica o stucchevolezze estetizzanti.

Nata a Palermo dove vive e opera dopo studi accademici nella sua città e nelle scuole internazionali di grafica di Urbino e Venezia, Anna Kennel ha esposto in varie gallerie italiane ed estere. Al suo attivo si contano più di trecento mostre tra personali e collettive. La sua versatilità artistica l'ha portata a realizzare diverse forme d'arte, tra le quali pietre e marmi dipinti, lavori che oltre a mettere in evidenza le sue capacità tecniche mostrano anche il suo lato ironico.



