Schifani, giunta lavora bene e io faccio spogliatoio

"La giunta sta bene, lavoriamo in un ottimo clima. Io cerco di fare squadra e spogliatoio. Ritrovo tutti sensibili anche alle mie raccomandazioni, che faccio a porte chiuse. Sono molto soddisfatto della manovra finanziaria perché ha un'anima e guarda alla crescita". Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, ai cronisti a margine della convention di Forza Italia in corso a Taormina.

"Raffaele Lombardo forse non sa che io ad aprile di quest'anno ho lanciato una proposta quasi provocatoria, quella di interrompere il rilascio delle autorizzazioni sul fotovoltaico laddove non fosse corrisposta una royalties alla Regione. Mi fa piacere che lui condivida la mia iniziativa che porteremo avanti". ha detto anche Schifani, riguardo alla proposta dell'ex governatore di approfittare del progetto di autonomia differenziata per chiedere al governo di Roma la Sicilia autonoma dal punto di vista energetico.

"La proposta di dedicare il Ponte sullo Stretto è nata a Paestum, non posso che essere d'accordo" ha detto ancora Schifani, ai cronisti a margine della convention di Forza Italia a Taormina. "Berlusconi dal 2001 al 2006 aveva lavorato per creare la società Ponte sullo Stretto, poi il governo Prodi nel giro di 60 giorni ha azzerato tutto - ha aggiunto - Nel 2008 abbiamo ripreso quel percorso e poi il governo Monti nel giro di poco con un decreto ha azzerato tutto, annullando un appalto che era in corso ed esponendo lo Stato. Adesso abbiamo ripreso l'iniziativa grazie anche all'interventismo di Matteo Salvini e alla Sicilia che metterà delle somme. Ci sarà molto da lavorare.

Il problema è individuare le somme, contiamo sulla presenza della commissione Ue perché l'opera non può essere considerato solo nazionale, conclude il corridoio di Berlino, l'interesse deve essere internazionale".



