Pallanuoto: Serie A1, Telimar-Rari Nantes Savona 11-14

Sconfitta interna per il Telimar che deve arrendersi alla Rari Nantes Savona per 14-11. Alla piscina comunale di Palermo la squadra allenata da Gu Baldineti resta in partita fino all'ultimo, ma paga la fatica dell'impegno di giovedì sera in Len Euro Cup che ha costretto la squadra a rientrare in città solamente ieri sera.

Parte bene il Telimar che conquista il possesso e si porta in vantaggio con Hooper, poi gli ospiti cercano di mettere in mostra subito tutto il loro potenziale e si portano sul 3-1 con una rete di Bruni e due di Durdic. Giorgetti, però, tiene a galla i suoi con il gol del 3-2 che chiude il primo tempo. Nella seconda frazione il Telimar tiene testa con Hooper Marini e Giorgetti riesce a rimanere in scia dei liguri a segno con Campopiano, Erdelyi, ancora con Durdic. Si va al riposo lungo sul 6-5 per la Rari Nantes Savona.

Nel terzo tempo Savona prova ad allungare ancora con Durdic e Guidi, autori di altri due gol a testa, ma il Telimar resiste con Woodhead, Giorgetti e Vitale arrivando all'ultima frazione di gioco sotto di due reti con Savona che conduce per 10-8. Il Telimar nell'ultimo tempo concede qualcosa in più agli avversari che ne approfittano con Bruni, a segno altre due volte, Vavic e Durdic che chiude la sua partita a quota 7 gol. Per il Telimar a fissare il risultato vanno ancora in gol prima della sirena Hooper due volte e Woodhead.

"Abbiamo giocato contro una squadra che ha una panchina lunghissima - ha detto il tecnico del Telimar Gu Baldineti - con giocatori che hanno vinto la Champions e mondiali con le varie nazionali. Bisogna tenerne conto perché altrimenti si stravolge tutto. Sono orgoglioso dei miei ragazzi e mi dà fastidio essere arrivati ieri sera a casa a mezzanotte senza nemmeno provare qualcosa per la partita di oggi. Ce la siamo giocata fino all'ultimo".



