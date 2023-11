No chiusura Cardiochirurgia pediatrica a Taormina, protesta

I genitori dei bimbi in cura nel reparto di Cardiochirurgia pediatrica nell'ospedale San Vincenzo, a Taormina, chiedono una deroga al decreto Balduzzi, per salvare dalla chiusura il reparto. Lo hanno fatto con una manifestazione di protesta che si è svolta nel piazzale antistante dell'Unahotels di Capo Taormina dove è in corso la convention di Forza Italia. "Non vogliamo proroghe di mesi - hanno detto i genitori - ma un provvedimento che stabilizzi definitivamente il reparto di eccellenza". Al momento hanno preso parte numerosi rappresentanti politici del comprensorio turistico tra cui: Giuseppe Sterrantino (vice sindaco di Taormina), Danilo Lo Giudice (sindaco di Santa Teresa) e Orlando Russo (sindaco di Castelmola), assieme a tanti consiglieri comunali. Arrivando a Taormina il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, ha incontrato per qualche minuto familiari e parenti di pazienti del reparto. "E' stato un colloquio breve, ho visto che c'erano fuori anche dei bambini piccoli e allora ho preso l'impegno di incontrarli nel pomeriggio in una saletta dell'hotel, così adesso possono rientrare tranquillamente nelle proprie abitazioni", ha detto il presidente Schifani ai cronisti.



