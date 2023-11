Domani la maratona di Palermo, viabilità rivoluzionata

Si corre domani la ventottesima edizione della maratona di Palermo. La partenza sarà data alle 8,30 da piazza Ruggero Settimo dove è previsto anche l'arrivo.

Saranno circa duemila gli atleti al via fra partecipanti alla mezza e alla maratona. Il percorso si snoda dal centro città fino a Mondello e ritorno con passaggio alla Palazzina Cinese, all'interno di Palazzo dei Normanni, alla Cattedrale, lungo i quattro canti e a San Domenico in via Roma.

L'organizzazione consiglia di lasciare l'auto e i mezzi privati a casa per non subire le ripercussioni sul traffico dovute alle limitazioni previste.

I primi divieti di sosta scatteranno già in serata, mentre le strade chiuderanno al traffico a partire dalle 6,30 di domattina e fino a cessate esigenze. Via Libertà sarà chiusa per intero da piazza Vittorio Veneto fino a piazza Ruggero Settimo. Non sarà possibile accedere a piazza Leoni e negli interi tratti di via dell'Artigliere e del Granatiere. Chiusa anche la Favorita. I mezzi provenienti da Mondello dovranno svoltare a destra in direzione Pallavicino su via Mater Dolorosa. Strade chiuse in centro in via Cavour, via Roma, corso Calatafimi, piazza Indipendenza e piazza del Parlamento. I veicoli provenienti da via Domenico Scinà potranno proseguire su via Isidoro La Lumia.

Dal punto di vista agonistico sarà di nuovo sfida fra atleti keniani ed etiopi. Tra gli uomini i favori del pronostico sono per i keniani Njeri Simon Kamu e Melly Joel Kipkenei del team Run2gether e dell'etiope Duber Abdisa Teshome. Tra le donne sfida tra le etiopi Roba Zeyituna Husan e Baraki Gebriala Yowhans. A fare da outsider l'italiana Federica Moroni quattro volte campionessa italiana nella 50 chilometri.

Nell'edizione del 2022 a vincere furono i Keniani Fredrick Kiptoo Kipsogei fra gli uomini e Jackline Jeptanui.



