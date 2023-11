Sequestrate 21 biciclette elettriche non a norma a Siracusa

Ventuno biciclette elettriche, risultate modificate per aumentarne la velocità, sono state sequestrate a Siracusa e Floridia dai Carabinieri che hanno comminato sanzioni complessive per oltre 150mila euro. I controlli sono stati eseguiti con il supporto tecnico di personale della motorizzazione civile. Dopo la verifica è risultato che il 100% delle biciclette a pedalata assistita controllate era stato trasformato in ciclomotori grazie ad un acceleratore o a un potenziometro sul manubrio. Sono quindi scattate le contravvenzioni poiché il codice della strada prevede nel caso di circolazione su pubblica via: possesso della patente di guida, l'uso del casco protettivo, l'immatricolazione e quindi la targa e l'assicurazione Rca.



