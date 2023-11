Rifiuti: Srr acquista polo tecnologico di Castelvetrano

La Srr 'Trapani sud' ha acquistato il polo tecnologico di contrada Airone a Castelvetrano. La società si è aggiudicata la struttura per circa 1 milione e 400 mila euro, acquistandola dalla curatela fallimentare dell'Ato Tp2 Belice Ambiente Spa presso il Tribunale di Sciacca. "Un risultato - spiega Giuseppe Castiglione, sindaco di Campobello e presidente della Srr -reso possibile grazie alla sinergia che è stata messa in campo tra i comuni soci della società di regolamentazione, il consiglio di amministrazione della medesima che hanno profuso ogni sforzo, sia in termini amministrativi che finanziari, nonostante il particolare periodo di carenza di risorse che stanno vivendo quasi un tutti gli enti locali".

L'impianto è stato costruito più di dieci anni addietro e non è stato mai completato. La zona del trattamento dell'organico è stata definita e per alcuni ha funzionato, mentre sui 124 mila metri quadri non sono state mai completate le zone dedicate al trattamento delle frazioni nobili provenienti dalla raccolta differenziata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA