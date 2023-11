Nassiriya: commemorazione vittime a Monreale

Per commemorare i 19 caduti della strage avvenuta vent'anni fa a Nassiriya, tra i quali 12 carabinieri, questa mattina i docenti e gli alunni della scuola primaria istituto comprensivo statale "Francesca Morvillo" di Monreale, hanno organizzato una cerimonia nel cortile del gruppo carabinieri, nei pressi della targa dedicata al brigadiere Domenico Intravaia, il monrealese morto nell'attentato.

Circa 150 alunni delle classi primarie, con i docenti e la dirigente dell'Istituto Francesca Giammona, dopo essersi radunati nel cortile della scuola Morvillo, hanno intonato l'inno nazionale e, dopo una breve passeggiata durante la quale sono state esposte 19 bandiere italiane, una per ogni vittima, hanno raggiunto a piedi la vicina caserma sede del gruppo carabinieri.

Gli alunni hanno deposto una composizione floreale ai piedi della targa dedicata a Domenico Intravaia, procedendo poi alla lettura di alcuni componimenti sulla pace e sui caduti e cantando i brani "Eravamo 19" di Matteo Tarantino, e in conclusione, "Ovunque Sarai" di Irama. Alla breve cerimonia hanno partecipato i familiari dei Intravaia, nonché il comandante del gruppo carabinieri di Monreale colonnello Giulio Modesti, e una rappresentanza di militari della sede e della locale sezione dell'associazione nazionale carabinieri.



