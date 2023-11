Menfi Città italiana del vino 2023, al via eventi conclusivi

Al via da domani e fino a domenica gli eventi conclusivi che hanno visto protagonista per un anno Menfi "Città Italiana del Vino 2023".

Si inizia Venerdì 17 novembre con le Donne del Vino che apriranno l'evento con il convegno "Il valore alimentare del vino ed il bere consapevole": nel pomeriggio la degustazione sui vini Doc Menfi a cura di Sistema Vino prima Comune di Menfi dei momenti conviviali e di festa di Via della Vittoria che si ripeteranno anche nelle due giornate successive. Momento importante sarà il convegno in programma Sabato 18 dedicato a Diego Planeta, imprenditore lungimirante che ha guidato la rinascita del vino siciliano: presenti, tra gli altri, Attilio Scienza, professore ordinario di "Viticoltura" presso l'Università degli Studi di Milano, Antonio Rallo, Presidente Consorzio Doc Sicilia, Luca Sammartino, Assessore dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione Siciliana e Felice Cavallaro del Corriere della Sera. Nel pomeriggio si proseguirà con le degustazioni a cura di Francesco Abate di Slow Wine e Danilo Trapanotto Onav.

La mattina di Domenica 19 novembre il convegno dal titolo "La viticoltura mediterranea alla sfida del cambiamento climatico: strategie e tecniche di contrasto alla desertificazione e prospettive di adattamento per la sopravvivenza dei sistemi agricoli". Nel pomeriggio si proseguirà con le degustazioni a cura del presidente Ais Sicilia Francesco Baldacchino e Gianni Giardina con i vini vincitori del "Concorso Enologico Mondial des vins Extremes". Spazio anche all'olio con le due degustazioni guidata da Carmen Bonfante.

L'evento è realizzato con il contributo dell'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, della Presidenza dell'Assemblea Regionale Siciliana, del Gal Valle del Belìce e con la collaborazione del Parco Archeologico di Selinunte



