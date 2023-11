Animali e altre creature a Palermo, personale di Maristella Rana

"Animali e altre creature" è la personale di pittura di Maristella Rana, artista pugliese che ha deciso di esporre a Palermo, dopo tante tappe anche all'estero, in una mostra curata e organizzata da Graziella Bellone, che verrà inaugurata sabato prossimo, alle 18, a Palermo, nelle sale dell'Archivio storico comunale (via Maqueda 157). La mostra comprende 20 opere realizzate in acrilico e tecnica mista dai colori vibranti ed accesi in cui predomina il giallo, colore che caratterizza l'identità artistica di Maristella Rana, ed è giunta alla sua seconda edizione rinnovata ed integrata da schizzi e disegni preparatori ma anche da un paio di installazioni realizzate con carta riciclata. La raccolta dà voce all'inconscio e all'immaginazione dell'artista; emergono più o meno palesemente volti e figure animali reali o fantastici compagni della dimensione del sogno e dell'altrove, quali manifestazioni delle profondità psichiche e spirituali umane.

"Pennellate irruente ed immediate, dense di colore, diventano lo strumento di liberazione ed espressione di un mondo interiore stratificato e sfaccettato. Espressione di irruenza dirompente, la pittura di Maristella Rana diviene momento catartico di analisi ed autoanalisi di sé e del mondo circostante", scrive il critico Giovanni Masiello dell'artista. All'apertura dell'esposizione saranno presenti Giampiero Cannella, assessore comunale alla cultura, Eliana Calandra, consulente culturale del sindaco e Claudia Fucarino, responsabile gestione culturale del comune di Palermo. La mostra si può visitare, con ingresso gratuito, fino al prossimo 27 novembre dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e il mercoledì dalle 9 alle 17.30; sabato e domenica dalle 10 alle 17.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA