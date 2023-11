Al Sant'Elia intervento mini-invasivo su disco lombare

All'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta è stato eseguito il primo intervento di sostituzione di disco lombare per via anteriore retroperineale (Alif). L'intervento è stato eseguito dai due primari di Neurochirurgia e Chirurgia Vascolare, Luigi Basile e Nicola Reina, su una paziente di 46 anni che, nonostante avesse perso peso, continuava ad avere un mal di schiena invalidante. "Si tratta di un intervento maggiormente mini-invasivo - spiega il direttore dell'Unità Operativa Complessa di Neurochirurgia, Luigi Basile - che permette di ripristinare la normale curvatura della colonna senza intaccarne la struttura anatomica. Non vengono manipolate le strutture nervose e c'è un rapido recupero della paziente. La signora, operata qualche giorno fa, è stata dimessa e sta già bene. Non avendo problemi agli arti inferiori è stato possibile fare questo intervento che, chiaramente, non è indicato per tutti. Ringrazio tutta l'equipe, che ha partecipato all'intervento. L'anestesista Maria Carmela Lunetta, i tecnici e il personale di sala operatoria che hanno fatto sì che l'intervento si svolgesse celermente e nella massima sicurezza per la paziente, e il dottore Amos Quarenghi, che ha partecipato come tutor".



