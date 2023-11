Smontato maxi emendamento, tre fondi per finanziare Comuni

Sfuma il maxi emendamento alla manovra correttiva che era stato contestato soprattutto dal Pd.

Via le circa 400 norme che componevano il testo approvato in commissione Bilancio dell'Ars e poi limato stamattina, l'accordo nella maggioranza, dopo lo stralcio delle norme ordinamentali come il 'salva-ineleggibili', prevede ora la creazione di tre fondi dove saranno appostate le risorse, circa 22 milioni di euro, che nel precedente testo erano state parcellizzate. I fondi saranno gestiti dagli assessorati al Turismo, alle Infrastrutture e alle Politiche sociali che distribuiranno le risorse sulle base degli elenchi dei Comuni individuati nel maxi emendamento iniziale. Non è chiaro, ancora, in che modo saranno assegnati i fondi.

Allarga le braccia il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno: "E' una scelta che secondo me serve a poco, ho dubbi sui tempi di assegnazione di questi fondi". E l'assessore all'Economia Marco Falcone fa buon viso a cattivo gioco: "Restano gli assegnatari, sono stati tolti gli importi". E sulla scelta di smontare il lavoro fatto in commissione Bilancio, Falcone, che conferma la bontà dell'impalcatura della manovra correttiva del governo, ironizza: "Sono aumentati gli appetiti parlamentari".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA