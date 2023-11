"Non sarò candidato alle europee o in altre competizioni, l'ho detto e lo ripeto. Stiamo valutando quale sarà la nostra posizione per le elezioni europee, posso dire che siamo dentro la storia del Ppe e stiamo lavorando per fare rassemblement sotto il Partito popolare europeo". Così il segretario nazionale della Dc Totò Cuffaro, rispondendo ai cronisti sulle prossime europee e sull'ipotesi di accordo con Forza Italia.



