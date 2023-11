Un anno di Presidenza all'Ars, video di Galvagno sui social

Un anno di presidenza all'Assemblea regionale siciliana. Gaetano Galvagno lo ha voluto celebrare sui social con un video preparato per l'evento, il reel ha finora fatto registrare oltre 20.000 visualizzazioni. Il video di 1'40" caricato sulle piattaforme Instagram e Facebook, riprende il discorso dell'insediamento da presidente, avvenuto nella Sala d'Ercole di Palazzo dei Normanni il 10 novembre del 2022, ed è arricchito con foto e filmati che ripercorrono alcune tra le giornate più importanti vissute questo anno, dal più giovane presidente dell'Ars. Tra queste ci sono gli incontri istituzionali con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e con il presidente del consiglio Giorgia Meloni ma anche con alcune tra le più importanti personalità politiche europee quali: Ursula von der Leyen presidente della commissione europea, Filippo VI Re di Spagna, Frank-Walter Steinmeier presidente della Germania. Diversi sono inoltre i momenti dedicati alla solidarietà e agli incontri con giovani, giornalisti ed imprenditori, ai quali Galvagno ha partecipato e a cui tiene moltissimo, come lo stesso, ha più volte dichiarato.

A commento del video il presidente ha voluto aggiungere una particolare dedica: "Erano le 14.05 quando uscirono quei voti che ci avrebbero portato a sedere sullo scranno più alto di sala d'Ercole. L'emozione che provai e che continuo a provare è indescrivibile. Ogni giorno cerco di dare il massimo nella speranza di esser degno di ricoprire questo ruolo. Un anno di presidenza dell'Ars che dedico a mio padre e a tutte le vittime del Covid. Insieme per la Sicilia e i siciliani".



