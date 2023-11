Sindaco di Siracusa propone di realizzare un monumento a Maiorca

Un monumento per ricordare Enzo Maiorca morto a 85 anni nel 2016. L'idea, nel giorno del settimo anniversario della morte del famoso sub e pluriprimatista mondiale di immersione in apnea, è stata lanciata stamattina dal sindaco di Siracusa, Francesco Italia, durante un incontro con gli alunni delle scuole Archia, Giaracà e Wojtyla avvenuto nella sala del consiglio comunale, a Palazzo Vermexio.

"È un'idea - spiega il sindaco - che accarezzo da quanto mi fu suggerita dall'associazione marinai d'Italia e, dopo avere avuto il consenso della famiglia dello sportivo, ho deciso di renderla pubblica in questa giornata in cui ricordiamo un siracusano illustre. Tutto il mondo ha imparato a conoscere Maiorca per le sue imprese sportive e per la rivalità con Jacques Mayol ma noi lo abbiamo apprezzato per l'amore verso la sua città e per le battaglie in difesa dell'ambiente. Il nostro mare è stato il suo mondo sin da bambino, lo ha conosciuto meglio di chiunque altro e ha investito la sua notorietà per farlo apprezzare e per difenderlo denunciandone l'aggressione. Il suo ambientalismo era concreto, basato su dati oggettivi".

"Penso che in un monumento in suo onore rappresenti oggi un messaggio forte per la salvaguardia del nostro pianeta - osserva - In questo progetto sarà importante il coinvolgimento del consiglio comunale e di tutta la città, a cui chiederò di dare un contributo di idee per il miglior risultato possibile. E per essere inclusivi anche verso i giovani, mi piacerebbe che fossero le scuole a indicare il sito in cui collocare il monumento".



