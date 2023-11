Schifani riceve nuovo prefetto di Palermo Mariani

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ricevuto stamattina a Palazzo d'Orléans, il nuovo prefetto di Palermo, Massimo Mariani.

L'incontro, durato circa mezz'ora, si è svolto nell'ottica di un proficuo rapporto di collaborazione istituzionale. Durante il colloquio sono stati toccati i temi delle recenti emergenze legate agli incendi e, in generale, dell'impegno per garantire la sicurezza del territorio.

Il presidente ha offerto in dono il crest in legno e metallo con lo stemma della Regione Siciliana.

"Sono lieto di aver conosciuto Sua Eccellenza, con cui ho stabilito subito un dialogo cordiale e schietto - sottolinea il presidente Schifani - Sono certo che potrà svolgere al meglio il suo incarico sul territorio palermitano, forte della lunga e fruttuosa esperienza maturata in altre sedi complesse della nostra Penisola. A lui vanno i più sinceri auguri di buon lavoro".



