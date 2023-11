Morti nei cantieri edili: sindacati, servono più ispettori

Tre morti solo nell'ultimo mese.

Continuano gli incidenti sul lavoro nei cantieri edili. Oggi per protestare sono scesi in piazza a Palermo i sindacati Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil. Una manifestazione organizzata contro gli infortuni, che rispetto al 2022 sono aumentati del 4,4%.

Il corteo alle ore 18 è partito da piazza Verdi, fino al raggiungimento della prefettura.

"Chiediamo unitariamente la ricostruzione del tavolo permanente su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - affermano i sindacati - tavolo che era stato precedentemente attivato dall'allora prefetto Forlani che ha consentito di avviare un confronto tra tutti i soggetti preposti alla tutela dei luoghi di lavoro. Questo chiediamo al nuovo prefetto"-.

Le ultime tre vittime negli ultimi giorni sono Filippo Ciancimino, 63 anni a Belmonte, Cosimo Castiglia di 58 anni e Cefalù, e Giovanni Gnoffo, 50 anni a Palermo.

"Non è possibile che in Sicilia ci siano solo pochi ispettori per tutto il territorio - aggiungono i sindacati - vogliamo un impegno maggiore da parte dello Stato".



