Comune Catania, ripristinare 'Strade sicure' con esercito

Il Consiglio comunale di Catania ha approvato all'unanimità la delibera del capogruppo di Fi, Piermaria Capuana, che "impegnare il sindaco Enrico Trantino e l'amministrazione comunale ad avviare la procedura per il ripristino dell'operazione Strade sicure" nel capoluogo etneo "L'impiego dell'esercito nell'operazione - afferma Capuana - rappresenta un contributo significativo a favore della sicurezza e del contrasto all'illegalità. Con l'arrivo dei militari vogliamo aumentare i presidi di vigilanza ed il livello di sicurezza reale e percepita in città, per prevenire reati e garantire un maggior controllo nell'ordine pubblico a tutela della nostra comunità".

L'operazione, coadiuvata da Prefettura e Questura, spiega Capuana, "vedrebbe nuovamente protagonista a Catania, l'esercito italiano con un'azione di presenza sul territorio nelle attività di sicurezza che dia i risultati ai quali i cittadini aspirano per la propria città in termini di sicurezza".



