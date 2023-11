Brasile: torna Edmundo, sarà dirigente del Vasco da Gama

Pedrinho, 46 anni, omonimo dell'oggetto misterioso che giocò nel Catania nella stagione calcistica 1983-'84, è il nuovo presidente del Vasco da Gama. E' stato eletto dai soci del club carioca (una quota del quale appartiene al fondo di investimenti statunitense 777 Partners) al termine dello spoglio dei voti che ha dato questo risultato: 33.72 preferenze per Pedrinho, 1.844 per il suo avversario Leven Siano. Al momento della proclamazione l'ex giocatore ha cominciato a piangere a dirotto, tenendosi la testa fra le mani.

Pedrinho è stato un simbolo del Vasco, dove cominciò a giocare quando aveva solo 6 anni, nella squadra di 'calcetto', portato dal padre che era l'autista del bus della prima squadra. A 18 ebbe il primo contratto da professionista, poi con la maglia bianconera con croce del club ha vinto vari titoli, fra i quali la Libertadores del 1998. In carriera ha giocato anche in Arabia Saudita, nell'Al Ittihad, e negli Emirati Arabi, con l'Al Ain.

Entrerà in carica a gennaio, e del suo gruppo di lavoro faranno parte, come consiglieri del club l'ex della Fiorentina e del Napoli Edmundo, e l'ex obiettivo di mercato della Roma, mai raggiunto, Felipe, anche lui 'simbolo' del Vasco. Fra i suoi primi compiti quello di sovrintendere, con l'aiuto di 'O Animal', ai lavori di ammodernamento e ristrutturazione dello stadio Sao Januario, al cui interno c'è la statua di un altro ex idolo dei tifosi 'vascaini', ovvero Romario.



