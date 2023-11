Visite con le Vie dei tesori oltre 7 milioni spesi da turisti

La spesa complessiva generata dai turisti durante le visite nelle 17 città coinvolte durante i week-end dell'ultima edizione de "Le Vie dei Tesori" è di 7.674.240 euro, con una media di 451.425,88 euro per città. Lo dice l'analisi elaborata con i rilevamenti dell'Otie, l'Osservatorio sul turismo nelle isole europee, presentati in mattinata, dal presidente Giovanni Ruggieri, docente di economia del turismo all'Università di Palermo, nel corso della conferenza stampa finale allo stand dell'assessorato regionale al Turismo, nel corso della Bte, la Borsa del turismo extralberghiero. Nei quasi tre mesi di festival, sono giunti 68.520 turisti nelle grandi città, registrando un ulteriore aumento del 13% rispetto alla scorsa edizione. Notevole l'impatto economico su Palermo, che raggiunge i 5.212.248,12 euro. "Questo risultato - sottolinea Ruggieri - si traduce nella creazione di 89 unità di lavoro annue e conferma l'importanza economica e occupazionale della manifestazione per la città. I dati dell'analisi sottolineano come 'Le Vie dei Tesori' promuovano la Sicilia a 360 gradi e incrementino l'interesse dei visitatori per l'ampia offerta culturale della Sicilia". Le Vie dei Tesori orienta le scelte dei turisti e diventa un forte attrattore culturale: il 35,9% - in base alle risposte dei questionari distribuiti - dichiara di aver scelto la Sicilia sul programma del festival. Il 50% per cento dei visitatori esprime una soddisfazione massima per l'esperienza fatta, mentre il 61,5% desidererebbe un ampliamento ad altri periodi dell'anno o comunque ai weekend tra gennaio e marzo. I visitatori più coinvolti sono i giovani tra i 18 e i 35 anni e le persone tra i 50 e i 70 anni. Il 79,2 per cento degli intervistati ha già partecipato al festival in passato e torna. Per l'assessore Carta, "Con 'Le Vie dei Tesori' si utilizza lo strumento delle visite per raccontare la città e la manifestazione concorre a rispondere alla domanda di città in modo inusuale, sia a cittadini che a turisti, che l'attraversano senza sentirla estranea".



