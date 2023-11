Pallamano: Serie A; Albatro Siracusa-Brixen 23-26

La Teamnetwork Albatro Siracusa perde in casa contro la capolista Brixen 23-26 alla ripresa del campionato di Serie A Gold.

Alla Palestra Acradina "Pino Corso" i trentini allenati da Davor Cutura, però, hanno avuto il loro bel da fare per vincere: per ben due volte nel corso del match, infatti, si sono ritrovati sotto di 4 reti. Per i siracusani, con il nuovo allenatore Mateo Garralda al debutto in panchina, in evidenza voglia e determinazione con il portiere Hermones a blindare la sua porta ai tentativi dei tiratori avversari. A indirizzare il risultato della partita alcuni errori nei passaggi dei siracusani, proprio l'aspetto che alla vigilia preoccupava di più Garralda.

"Peccato - ha commentato Mateo Garralda - abbiamo tenuto bene, poi si è rotto qualcosa nella struttura difensiva. Nel primo tempo siamo stati bravi a tenere posizione e a bloccare le loro giocate. Nel secondo tempo è accaduto quello che temevo, troppi palloni persi. Poi al tiro abbiamo regalato troppo. Quando ti trovi ai 6 metri devi tentare la conclusione secca, non provare altre soluzioni. Dobbiamo lavorare, ma credo che i ragazzi siano sulla strada giusta, hanno dimostrato carattere e voglia".





