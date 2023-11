Numeri record per 'Le Vie dei Tesori', 255mila presenze

Voglia di bellezza, condivisione, riappropriazione con numeri che portano indietro al 2019, anno pre pandemia, in cui il turismo aveva raggiunto livelli impensabili. Nuovo record di numeri per "Le Vie dei Tesori" che quest'anno raggiunge le 255 mila presenze in quasi tre mesi di festival in cui, oltre alle città piccole e grandi, sono scesi in campo per il terzo anno anche 35 borghi. La presentazione, in mattinata, nel corso di una conferenza stampa al 'Palermo cruise terminal', all'interno dello stand della Regione Siciliana della Borsa del turismo extra alberghiero, alla quale hanno partecipato Laura Anello, presidente della Fondazione "Le Vie dei Tesori", Maurizio Carta, assessore comunale alla rigenerazione urbana, e Maria Concetta Antinoro, dirigente generale dell'assessorato del turismo, in rappresentanza dell'assessore Elvira Amata.

Palermo arriva a 160mila visitatori, il sito più amato è il diruto Palazzo Costantino ai Quattro Canti, mentre Catania ha una supera i 18 mila partecipanti, segno che il festival inizia a radicarsi anche nella Sicilia orientale, con un incremento del 14 per cento rispetto all'anno scorso. Quest'anno l'exploit tra le altre città è toccato a Bagheria, trascinata dalla "villa dei mostri". Alcamo ha aggiunto un bel 15% ai numeri ottimi del suo debutto dell'anno scorso e con Trapani, Marsala e Mazara del Vallo mette insieme altre 18 mila presenze nell'intera provincia. Messina ha ottimi numeri e Sciacca raggiunge buoni risultati, volano le presenze di Enna e Caltanissetta. Buona performance nel Val di Noto, tra Ragusa e Scicli, con Noto che ha proposto un'edizione-gioiello di soli quattro luoghi.

"Resta strategico come sempre il rapporto con l'Università - spiega Laura Anello, presidente della Fondazione "Le Vie dei Tesori" - con professori che hanno guidato spesso visite e passeggiate, testimoniando lo spirito originario e più profondo della manifestazione - ideata proprio per l'Ateneo di Palermo nel 2006 - quello di trasferire conoscenza fuori dagli ambiti accademici".



