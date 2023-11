Incendio distrugge 5 ettari di canneto nell'oasi di Vendicari

Dopo dodici ore di attività i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere l'incendio che ha devastato ieri sera cinque ettari di canneto nella riserva di Vendicari, a Noto, nel Siracusano.

I vigili del distaccamento volontario di Pachino, la squadra di Noto, di Palazzolo e l'autobotte pompa di Siracusa sono stati impegnati con la Forestale e la protezione civile di Noto, per contrastare il rogo creando, tramite un escavatore, un'area tagliafuoco.

Le forze dell'ordine, coordinate dalla Procura di Siracusa, hanno avviato le indagini per individuare le cause dell'incendio.



