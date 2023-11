Vent'anni fa la strage di Nassiriya, Monreale ricorda Intravaia

Nel cimitero di Monreale, in occasione del ventesimo anniversario della strage di Nassiriya, si è tenuto un momento di raccoglimento con la deposizione di fiori sulla tomba del vicebrigadiere Domenico Intravaia, caduto nell'eccidio in Iraq.

Il cappellano militare don Salvatore Falzone ha recitato una preghiera in suffragio alla presenza del comandante della legione Sicilia, generale di divisione Giuseppe Spina, del comandante provinciale di Palermo, generale di brigata Luciano Magrini, del comandante del gruppo di Monreale, tenente colonnello Giulio Modesti, del sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono e dei familiari tra cui il figlio Marco Intravaia.

Successivamente, nei pressi del duomo, al cospetto di autorità civili e militari, si è tenuta la cerimonia di intitolazione del largo Domenico Intravaia; il generale Magrini ha deposto una corona di fiori ai piedi della targa dedicata al caduto.



