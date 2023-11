Performance, video arte, ricerca al museo Riso a Palermo

"Cedere, immediatamente" creazione scenica in divenire della regista e attrice Federica Cuccia, si aprirà al pubblico mercoledì 6 dicembre al museo Riso, Cappella dell'incoronazione a Palermo.

Un'opera sulla cura, l'intimità e l'appartenenza tra esseri viventi attraverso performance, video arte, ricerca e incontro.

Un luogo in cui si costruisce comunità e si immaginano mondi possibili, un punto di partenza per nuove prospettive su ecologia e pacifismo. "Chi entra nel mondo lo modifica per sempre: come ci si dona? Se l'arte è l'estensione dello spazio intimo o forse l'ultimo spazio intimo che ci rimane, come proseguire?", osserva l'autrice.

Il progetto è patrocinato dall'Ersu (Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario), in partnership con museo Riso e Qmedia e si svilupperà in più interventi nell'ambito della ricerca accademica e delle arti sceniche: il percorso comincia dal 20 novembre al 6 dicembre con una residenza di creazione aperta a studenti, docenti e ricercatori di Università, Accademia di Belle Arti e Conservatorio, allievi e professionisti delle arti sceniche; cui seguirà mercoledì 6 dicembre l'evento di apertura con la performance e l'inaugurazione della video installazione, che sarà visitabile fino a mercoledì 13 dicembre, evento di chiusura con un dibattito interdisciplinare tra docenti, ricercatori e artisti.





