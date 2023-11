Maria Falcone parla con studenti di tutta Italia sulla mafia

Si è aperta questa mattina la nuova edizione del Progetto Scuola di Fondazione Conad ETS, con il sostegno delle Cooperative Conad, realizzato con Unisona.

L'iniziativa, che coinvolge gli studenti italiani in diversi incontri di formazione dedicati a tematiche di grande attualità, si apre con una giornata volta ad indagare il fenomeno della mafia e della cybermafia e sensibilizzare i giovani alla legalità e all'importanza di contrastare le organizzazioni criminali. Maria Falcone, sorella di Giovanni, impegnata nella promozione della cultura della legalità, ha dato appuntamento agli studenti del Liceo Statale De Cosmi a Palermo, presso Palazzo Comitini, per parlare del fenomeno delle vecchie e nuove mafie. La Professoressa è intervenuta in streaming all'evento nazionale, in diretta da Piazza dei Misteri di Milano, insieme al Presidente Pietro Grasso, rivolgendosi a oltre 50mila studenti di 482 istituti scolastici in 244 città di tutte le Regioni italiane.

Una conversazione quella tra la Falcone, l'ex Procuratore nazionale antimafia e oggi presidente della Fondazione Scintille di Futuro, gli ospiti e gli studenti delle scuole superiori, durante la quale si è parlato di 'vecchia mafia', tramontata - ma solo simbolicamente - con la cattura e la morte di Matteo Messina Denaro, e di quella "nuova" che ricicla denaro sporco in tutto il mondo attraverso nuovi strumenti utilizzati dalle organizzazioni criminali per incrementare i propri profitti, trasformando il panorama della criminalità globale e facilitando la migrazione delle mafie verso nuovi ambiti digitali.

"Per sconfiggere le mafie servono passione, cultura, impegno e coesione sociale. Unire le imprese, le scuole e le istituzioni, come nel nostro progetto del Museo del presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, significa fare un nuovo patto civico e culturale per costruire una società più giusta, equa, cooperativa. La Fondazione Falcone con la Fondazione Conad Ets, la Città Metropolitana di Palermo, oggi con tutte queste moltissime scuole e studenti, offrono un contributo di coraggio", ha detto Maria Falcone.



