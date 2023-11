In mostra i fichi d'india colorati di Rita Lo Cascio

I fichi d'india come segno distintivo di una identità fatta di colori, di sapori, di calore e passione che diventano protagonisti delle opere di Rita Lo Cascio, artista palermitana che incarna l'essenza della sicilianità attraverso i suoi quadri. Dodici tele saranno protagoniste della terza personale di Rita Lo Cascio, che si aprirà domenica prossima alle 18, nei locali di Caveau 38 (via Messina), a Palermo. L'arte di Rita Lo Cascio, oltre a trasmettere il calore e la passione dell'Isola, attraverso una tavolozza di colori straordinariamente vivi, emana un'atmosfera positiva e gioiosa. Tra i suoi temi preferiti ci sono proprio i fichi d'india, talvolta raffigurati con le pale di colore verde, talvolta di altri colori, oppure bianche con i frutti rossi, con o senza spine. "Trasformazione", in particolare, è un tributo alla creatività, alla bellezza e all'identità siciliana: rappresenta, infatti, con colori brillanti e contrastanti, che creano effetti di luce e di movimento, una scena surreale e allegorica. In un campo di grano dei fichi d'india colorati, simbolo della Sicilia, si staccano dai loro rami spinosi, lasciando le radici, che li ancorano alla loro terra, e si trasformano in delicati e leggeri palloncini che si librano nell'aria. Sullo sfondo, un cielo limpido crea un effetto di luminosità. Rita Lo Cascio vuole così esprimere il senso di allegria, libertà, fantasia e vitalità che riflette l'energia vibrante della Sicilia, ma anche il desiderio di evasione e di trasformazione, pur mantenendo le proprie radici culturali, che anima ogni essere umano. Il quadro, quindi, potrebbe rappresentare il desiderio di trasformare la realtà in sogno, di lasciare le spine per volare verso il cielo, di abbandonare le radici per esplorare nuovi orizzonti. È un modo per celebrare la bellezza e la diversità della Sicilia, che sa sorprendere e incantare con i suoi colori, i suoi sapori e le sue storie. La tecnica mista, che combina l'uso del pennello e della spatola, aggiunge una dimensione tattile creando effetti di tridimensionalità che donano profondità e interesse visivo all'opera.



