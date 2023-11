Catania, ammenda fino a 10mila euro per chi abbandona rifiuti

Un'ammenda pecuniaria che può arrivare a 10 mila euro, una denuncia all'autorità giudiziaria e sequestro del mezzo se il reato avviene utilizzando un veicolo.

E' quanto è previsto a Catania nei confronti di chi abbandona illecitamente i rifiuti nel territorio comunale in esecuzione di una nuova norma nazionale entrata in vigore lo scorso 10 ottobre che stabilisce l'applicazione di un'ammenda penale - e non più una sanzione amministrativa - nel caso di abbandono di rifiuti; se il fatto viene compiuto da titolari di imprese o responsabili di Enti la legge 137/2023 prevede addirittura la pena dell'arresto e un'ammenda fino a 26.000 euro. Lo ha reso noto il Comandante della Polizia Municipale Stefano Sorbino al termine di un incontro operativo in attuazione di un preciso indirizzo stabilito dal sindaco Enrico Trantino e della giunta comunale.

Nel corso della riunione, a cui hanno partecipato anche gli assessori comunali Tomarchio (Ecologia) e Porto (Polizia Municipale) sono stati esplicitati i contenuti di una disposizione di servizio agli ufficiali dei reparti della polizia locale che visionano le immagini delle oltre sessanta telecamere in funzione e delle varie pattuglie che in abiti civili controllano quotidianamente il territorio, per punire gli incivili che gettano per strada i rifiuti.

"Avevo auspicato una puntuale verifica normativa - ha detto Trantino - per applicare le sanzioni penali e il sequestro del veicolo per evitare contenziosi che rischiavano di rendere vana la nostra volontà di colpire coloro che ancora si ostinano a non rispettare le regole della raccolta differenziata dei rifiuti e della convivenza civile. Saremo ogni giorno di più inflessibili ma tutti devono capire che è conveniente comportarsi correttamente. Ovviamente le norme saranno applicate con raziocinio perché sono convinto che la severità per avere valore debba avere i caratteri della ragionevolezza in sinergia con l'autorità giudiziaria".



