Opera pittura collettiva di 22 metri, realizzata sulle Madonie

Sarà svelata sabato 11 novembre, alle ore 17, presso il Chiostro della Chiesa di San Francesco, la "Tela di Comunità". L'opera di pittura collettiva di 22 metri di lunghezza, realizzata da più di 100 abitanti madoniti, sotto la direzione di Igor Scalisi Palminteri, ha affrontato un viaggio in 11 tappe attraversando le Madonie: Campofelice di Roccella, Castellana Sicula, Collesano, Petralia Soprana, San Mauro Castelverde, Sclafani Bagni, Valledolmo, Vallelunga Pratameno e ancora Geraci Siculo e Petralia Sottana, dove arriverà venerdì 10 novembre, per poi concludere il suo viaggio a Castelbuono con l'evento finale.

La tela infatti è stata frutto dell'espressione artistica della comunità madonita: giovani e meno giovani, anziani e bambini e persone con esigenze speciali e si svelerà in tutta la sua imponenza. L'identità più profonda e autentica di questi luoghi attraverso lo strumento dell'arte collettiva ha lasciato un segno tangibile della storia e del luogo in cui si vive per farne patrimonio condiviso con gli altri paesi. E proprio "la tela" che porta il valore della comunità al Chiostro di San Francesco, si presenterà divisa e intelaiata in 11 parti. Una sola opera che si moltiplica, per trasformarsi in 11 opere che diventeranno patrimonio di ciascuno dei Comuni partner del progetto.



