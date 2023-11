Legge stabilità da 800 milioni, per Schifani svolta epocale

Ammonta a circa 800 milioni di euro la manovra finanziaria approvata in giunta regionale e che a breve sarà trasmessa all'Assemblea regionale. Per il governatore Renato Schifani, che ha spiegato la legge di stabilità 2024 in conferenza stampa assieme all'assessore all'Economia Marco Falcone, si "tratta di una svolta". "La definisco la vera e propria finanziaria del governo Schifani perché l'anno scorso, per una questione di tempi stretti e limitate disponibilità finanziarie abbiamo dovuto varare una manovra avvalendoci di fondi statali Fsc in parte poi impugnati - ha detto Schifani - Questa finanziaria invece poggia totalmente su fondi regionali e quindi ci mettiamo al riparo da impugnative sotto il profilo delle coperture. Ringrazio per l'impegno l'assessore Marco Falcone, lavoratore h24, persona di grande competenza e lealtà". Il governatore ha evidenziato l'importanza dell'accordo raggiunto con lo Stato.

"Tanti governi ci avevano provato senza riuscirci - ha sottolineato - Noi grazie alla concertazione col governo Meloni siamo riusciti a raggiungere un risultato quasi storico.

Quest'anno abbiamo avuto 300 milioni, per l'anno prossimo la cifra è di 350 milioni e via via aumenterà fino a 600 milioni, fino al 2030, pari alla somma del maggiore contributo a carico della Regione alla spesa sanitaria". Il governatore ha parlato di una manovra "con una chiara impronta politica" e ha citato la norma per il contrasto alla disoccupazione "con misure senza precedenti per le assunzioni a tempo indeterminato, incentivando anche i giovani che hanno dovuto lasciare la Sicilia a rientrare".



