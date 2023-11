Blitz Ps-Fbi,colpite famiglie mafiose Palermo-New York

Blitz della Polizia e del Fbi contro le famiglie mafiose che operano tra Italia e Stati Uniti.

Sono in corso una serie di fermi tra Palermo e New York nei confronti di 17 persone. La famiglia mafiosa newyorkese dei Gambino, protagonista dell'inchiesta Pizza Connection condotta da Giovanni Falcone negli anni '80, torna al centro dell'indagine congiunta dello Sco e dell'Fbi. I "cugini "americani continuano a fare affari con gli affiliati siciliani, in particolare con vecchi boss dei clan palermitani di Torretta, Partinico, Borgetto. I reati contestati ai fermati sono associazione mafiosa, estorsione, incendio doloso, turbativa d'asta, cospirazione. Dall'indagine, coordinata dalla Dda di Palermo e condotta in stretta collaborazione tra le forze di polizia americane e italiane, è emerso lo stretto rapporto che continua a legare le due organizzazioni criminali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA