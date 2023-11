A ospedale Castelvetrano donato monitor multiparametrico

Tre anni fa quando suo marito è diventato paziente di ematologia ha toccato con mano la sofferenza dei pazienti e la professionalità dei medici. Così Carmela Nazzareno di Mazara del Vallo, da presidente dell'associazione 'Maria Ss. del Paradiso' ha voluto donare un monitor multiparametrico al reparto dell'ospedale 'Vittorio Emanuele II' di Castelvetrano. La cerimonia si è tenuta oggi pomeriggio alla presenza del Commissario straordinario dell'Asp Trapani Vincenzo Spera. Il reparto di ematologia a Castelvetrano è l'unico attivo in tutta l'Asp Trapani.

"Il nostro grazie va all'associazione della signora Nazzareno che ha deciso di donare un bene per il nostro reparto - ha detto il medico responsabile del reparto Vincenzo Leone - non è la prima donazione che riceviamo. Negli anni sono stati donati scrivanie, tv, sedie per la sala prelievi".

"Questa donazione ripaga l'impegno e la professionalità che qui dentro i pazienti riscontrano", ha detto il Commissario Spera. "In questo reparto abbiamo potuto riscontrare professionalità e umanità - ha commentato la signora Nazzareno - oramai ci consideriamo come a casa nostra".



