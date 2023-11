Quelle previste dal protocollo siglato con l'Albania "non sono Cpr ma strutture come quella di Pozzallo-Modica, dove si trattengono persone, con provvedimento convalidato del giudice, per il tempo necessario per svolgere le procedure accelerate di identificazione e gestione della domanda di asilo di persone provenienti da Paesi sicuri". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in audizione al Comitato parlamentare Schengen.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA