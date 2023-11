Gerini, ogni volta che torno in Sicilia riscopro luoghi diversi

"È una visione romantica quasi bucolica di una terra ricca, generosa, accogliente di una terra con millenni di cultura. La città di Sciacca diventa quasi uno dei personaggi della storia e quando hai occhi per vedere la bellezza e ti immergi in una terra così, ogni volta che torni riscopri qualcosa". Lo ha detto l'attrice Claudia Gerini, oggi, a Palermo, a margine della conferenza stampa a Palazzo dei Normanni, nel corso della quale è stato presentato il film "Sicilian Holiday - Un sogno fatto in Sicilia", girato a Sciacca e prodotto da FilmIn' Tuscany in co-produzione con Adam Leipzig (premio Oscar per "L'attimo fuggente" e "La marcia dei pinguini"), Rai Cinema, Tramp Limited e con il supporto della Sicilia film commission; main partner della produzione è 'Mangia's Resort', che ha creduto in un progetto di livello che punta sullo sviluppo del territorio.

"Conosco una parte della Sicilia - ha aggiunto l'attrice - ho girato già a Taormina 'Grande, grosso e Verdone', qualche tempo fa e poi ho un grande legame con Taormina per il teatro greco, per i Nastri d'argento. Ogni volta che si torna in Sicilia si scopre un angolo diverso. Non conoscevo Sciacca e mi ha colpito questa natura lussureggiante. Abbiamo avuto l'occasione di girare nella Valle dei Templi - ha aggiunto - un po' fuori e si rimane senza fiato. Penso che siamo dei privilegiati a vivere in questa terra. Siamo fortunati. E questo film vuole proprio esaltare l'autenticità, la bellezza e la ricchezza che abbiamo in Sicilia che non è stato raccontato come dovremmo. Abbiamo già altre idee per sviluppare altri progetti cinematografici".

Nel film, stasera in anteprima al cinema Lux di Palermo, Claudia Gerini è Francesca: "è una donna molto determinata, molto sofisticata, che ama il lusso, i gioielli, una ex showgirl che ha lasciato la sua carriera per le figlie e che ha sposato un imprenditore siciliano che però l'ha portata a Londra dove sono stati per vent'anni. È un ritorno, inizialmente travestito da esperienza diversa, in realtà poi vedremo che dietro la storia di questo marito c'è un'esigenza di ritornare in Sicilia e di riprendersi quello che non hanno più coltivato, che hanno forse dimenticato vivendo fuori".



