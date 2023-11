Sindaco Palermo, servono più taxi in città

"Palermo registra la necessità di aumentare il numero di taxi in città. Ci adegueremo alle modifiche del governo". Lo afferma il sindaco Roberto Lagalla dopo il decreto del governo che consente la crescita del venti per cento delle licenze.

"Nessuna misura, tuttavia, calerà dall'alto senza che l'amministrazione che guido avrà fatto un dovuto passaggio con le categorie" aggiunge Lagalla. Per oggi è attesa la circolare interministeriale (ministeri delle Imprese e del Made in Italy e dei Trasporti) che sarà indirizzata ai sindaci sui contenuti del decreto.



