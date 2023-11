Gdf sequestra circa 150mila prodotti non sicuri a Lentini

Militari della Guardia di finanza della Tenenza di Lentini hanno sequestrato, in un esercizio commerciale gestito da un cinese, 149.732 prodotti, tra giocattoli e ferramenta varia, privi dei requisiti minimi di sicurezza prescritti dal Codice del consumo, per un valore complessivo di oltre 100.000 euro. Durante i controlli, inoltre, le Fiamme gialle hanno scoperto tre collaboratori che lavoravano 'in nero'.

Il titolare dell'esercizio commerciale, pertanto, è stato segnalato alla Camera di commercio del Sud Est Sicilia per i prodotti sottoposti a sequestro e all'Ispettorato territoriale del lavoro per collaboranti senza contratto.



