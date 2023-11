Scatta allarme braccialetto,arrestato davanti casa ex moglie

Agenti delle Volanti della Questura di Catania hanno arrestato un 32enne per violazione del divieto di avvicinamento alla ex moglie. La polizia è intervenuta dopo la segnalazione del 'braccialetto elttronico anti stalking', che l'uomo era stato costretto a indossare con l'obbligo di non avvicinamento alla donna, e dalla successiva telefonata della donna al 112.

Lo scorso agosto il 32enne era stato arrestato da agenti delle Volanti per atti persecutori e minacce nei confronti della ex moglie che si rifiutava di riallacciare la loro relazione.

Dopo l'udienza di convalida dell'arresto il gip ha disposto nei confronti dell'indagato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima, con apposizione del 'braccialetto elettronico anti-stalking'. Quando ieri sera è scattato l'allarme, agenti di polizia sono arrivati in pochissimi minuti sul posto e hanno subito individuato l'uomo, fermo davanti la casa della donna, e l'hanno arrestato.



